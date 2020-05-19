Ученые создали новое устройство для поиска жизни за пределами Солнечной системы
Для начала стоит отметить, что прямо сейчас ученые, занимающиеся поиском внеземной жизни, определяют, подходит ли климат на экзопланетах для жизни в земном ее понимании, фактически вручную.
Данный процесс занимает очень много времени, что в свою очередь мешает специалистам анализировать огромный массив данных. Для того, чтобы автоматизировать данный процесс, инженеры и создали климатический декодер. В его основе лежит комбинация деталей цвета поверхности планеты и света от звезды-хозяина для расчета климата на ней.
”В зависимости от типа звезды и основного цвета экзопланеты — или отражающего альбедо — цвет планеты может смягчить часть энергии, выделяемой звездой. Это позволяет нам определить, есть ли в атмосфере облака и как устроена ее поверхность, и в конечном счете определить ее климат”, — рассказал ведущий автор исследования Джек Мэдден.