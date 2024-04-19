Ученые создали новую системы анонимной аутентификации с контролем доступа

Технология анонимной аутентификации играет ключевую роль в приложениях, ориентированных на конфиденциальность, и используется для проверки подлинности пользователя в способе, сохраняющем приватность. Однако недостаточная контроль возможности злоупотребления анонимностью.

Прошлые схемы анонимной аутентификации не могут соответствовать основным требованиям общедоступной связи и отслеживания, обеспечивая при этом контроль доступа одновременно.

Для решения этих проблем исследовательская группа предложила систему анонимной аутентификации с возможностью связывания и отслеживания, обеспечивающую точный контроль доступа, анонимность, публичную узнаваемость и публичную отслеживаемость одновременно. Новая схема не требует доверенного органа для обнаружения злонамеренного поведения. Любой может определить, аутентифицировался ли пользователь несколько раз, и даже выявить его личность. Формальное доказательство безопасности и экспериментальные данные показывают эффективность и осуществимость предложенной схемы.

В будущем работа может быть сосредоточена на расширении схемы до мульти организационной схемы, позволяющей каждой организации выдавать пользователю ключ атрибута, соответствующий определенному атрибуту.