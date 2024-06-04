Ученые создали новую схему для контроля кубитов квантового компьютера

В современных квантовых компьютерах сигналы для управления кубитами генерируются при комнатной температуре и передаются к кубитам при низких температурах с помощью множества кабелей. Это ограничивает количество кубитов, которыми можно управлять, примерно 1000.

Новый чип позволяет управлять множеством кубитов с помощью одного кабеля, используя метод мультиплексирования микроволн. Это может увеличить количество управляемых кубитов в 1000 раз, до миллиона.

Такой квантовый компьютер сможет решать задачи, которые в настоящее время невыполнимы, например, моделировать сложные молекулы или разрабатывать новые материалы.