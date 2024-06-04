Ученые создали новую схему для контроля кубитов квантового компьютера

Опубликовано 04 июня 2024, 07:30
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Ученые создали новую схему для контроля кубитов квантового компьютераПри низких температурах
Ученые из Японии продемонстрировали новый сверхпроводящий чип, который может управлять большим количеством квантовых битов (кубитов) при низких температурах. Это важный шаг к созданию мощных квантовых компьютеров, способных решать задачи, недоступные для обычных компьютеров.
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В современных квантовых компьютерах сигналы для управления кубитами генерируются при комнатной температуре и передаются к кубитам при низких температурах с помощью множества кабелей. Это ограничивает количество кубитов, которыми можно управлять, примерно 1000.
Новый чип позволяет управлять множеством кубитов с помощью одного кабеля, используя метод мультиплексирования микроволн. Это может увеличить количество управляемых кубитов в 1000 раз, до миллиона.
Такой квантовый компьютер сможет решать задачи, которые в настоящее время невыполнимы, например, моделировать сложные молекулы или разрабатывать новые материалы.