Ученые создали новую технологию выращивания кожи для трансплантаций

Электрофибризация — это техника, которая заряжает капли жидкости для формирования волокон из пластмасс. Ранее ученым удавалось создавать только двумерные пленки. Это первый случай, когда кому-то удалось напрямую и по запросу электрофибризовать 3D-структуру, которую можно воспроизводить в масштабе. Исследование опубликовано в журнале Nanomaterials.

Хлои Ховард из Школы компьютерных наук и электронной инженерии Суррея отметила, что после создания этих каркасов были выращены на них клетки кожи. Через семь дней клетки были вдвое более жизнеспособными, чем клетки, выращенные на 2D-пленках.

Ученые создали раствор, включающий желатин и поликапролактон (PCL) — биоразлагаемый полимер, совместимый с тканью человека. Они прокачали этот раствор через шприц в электрическое поле, растягивая его в нановолокна.

Этот простой, масштабируемый и дешевый процесс, по мнению исследователей, может быть использован в других медицинских направлениях.