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Наука и технологии
Опубликовано 23 февраля 2024, 22:49
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Ученые создали новую технологию выращивания кожи для трансплантаций

На трехмерных структурах
Ученые из Университета Суррея (Великобритания) разработали новый метод электрофибризации губок, который позволил напрямую создавать трехмерные структуры, на которых можно выращивать трансплантаты кожи из собственной кожи пациента.
Ученые создали новую технологию выращивания кожи для трансплантаций

© Ferra.ru

Электрофибризация — это техника, которая заряжает капли жидкости для формирования волокон из пластмасс. Ранее ученым удавалось создавать только двумерные пленки. Это первый случай, когда кому-то удалось напрямую и по запросу электрофибризовать 3D-структуру, которую можно воспроизводить в масштабе. Исследование опубликовано в журнале Nanomaterials.

Хлои Ховард из Школы компьютерных наук и электронной инженерии Суррея отметила, что после создания этих каркасов были выращены на них клетки кожи. Через семь дней клетки были вдвое более жизнеспособными, чем клетки, выращенные на 2D-пленках.

Ученые создали раствор, включающий желатин и поликапролактон (PCL) — биоразлагаемый полимер, совместимый с тканью человека. Они прокачали этот раствор через шприц в электрическое поле, растягивая его в нановолокна.

Этот простой, масштабируемый и дешевый процесс, по мнению исследователей, может быть использован в других медицинских направлениях.