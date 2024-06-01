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Наука и технологии
Опубликовано 01 июня 2024, 19:58
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Ученые создали новые голограммы для виртуальной и дополненной реальности

Они повысят качество изображения
Ученые разработали новый тип голограмм, названных «метаголограммами», которые могут проецировать несколько высококачественных изображений без помех. Эта разработка открывает путь к технологиям следующего поколения, таким как дисплеи виртуальной и дополненной реальности (VR/AR), хранение информации и шифрование изображений.
Ученые создали новые голограммы для виртуальной и дополненной реальности

© Ferra.ru

Метаголограммы превосходят традиционные голограммы благодаря широкому диапазону работы, высокому разрешению, широкому углу обзора и компактному размеру. Однако основной проблемой было ограниченное количество информации, которую они могли передавать. Новое исследование решает эту проблему с помощью инновационного подхода, позволяющего переключаться между «отображаемыми» и «скрытыми» состояниями изображений.

Новое устройство использует геометрическое фазовое кодирование и состоит из миллионов наностолбиков из поликремния, каждый размером около 100 нм. Оно также включает стеклянный волновод для передачи света и использует поляризацию и угол для проекции до шести уникальных изображений без помех.

Эта технология значительно улучшит дисплеи VR/AR, делая сцены более сложными и реалистичными. Также она обещает значительное повышение безопасности в области шифрования изображений.

Ученые создали новые голограммы для виртуальной и дополненной реальности
© Zeyang Liu, Hao Gao, Taigao Ma, Vishva Ray, Niu Liu, Xinliang Zhang, L. Jay Guo, and Cheng Zhang
Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
Теги:
#технологии
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#разработка
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#AR
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#VR