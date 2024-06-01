Ученые создали новые голограммы для виртуальной и дополненной реальности

Метаголограммы превосходят традиционные голограммы благодаря широкому диапазону работы, высокому разрешению, широкому углу обзора и компактному размеру. Однако основной проблемой было ограниченное количество информации, которую они могли передавать. Новое исследование решает эту проблему с помощью инновационного подхода, позволяющего переключаться между «отображаемыми» и «скрытыми» состояниями изображений.

Новое устройство использует геометрическое фазовое кодирование и состоит из миллионов наностолбиков из поликремния, каждый размером около 100 нм. Оно также включает стеклянный волновод для передачи света и использует поляризацию и угол для проекции до шести уникальных изображений без помех.

Эта технология значительно улучшит дисплеи VR/AR, делая сцены более сложными и реалистичными. Также она обещает значительное повышение безопасности в области шифрования изображений.