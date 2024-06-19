Ученые создали новый класс материалов «стеклянные гели»

Статья, опубликованная в журнале Nature, описывает этот инновационный материал, который сочетает в себе лучшие свойства гелей и стеклянных полимеров. Такие материалы, как полимерные стекла, обычно тверды и хрупки, в то время как гели, например контактные линзы, мягкие и эластичные.

Новые гели обладают твердостью полимерных стекол, но при приложении достаточного усилия могут растягиваться до пяти раз от своей первоначальной длины, не ломаясь. К тому же, нагрев позволяет материалу возвращаться в изначальную форму. Еще одна уникальная особенность — высокая адгезия поверхности геля, что необычно для твердых материалов.

Исследователи уверены, что новые гели могут найти широкое применение благодаря своей легкости в производстве и уникальным свойствам. Технология их создания проста и может использоваться для формирования материала в любых формах, включая 3D-печать.