Ученые создали новый материал для лекарств будущего

Так, буквально недавно учеными был разработан новый класс наноматериалов, которые назвали “плазмонными наноматериалами”. Они помогают различить “зеркальность” двух молекул. Добиться этого помогает усиление зеркальности при попадании на материала обыкновенного света. Но неожиданно исследователи столкнулись с новой проблемой: им стало очень трудно отличить поворот самого наноматериала от завихрения молекул, свойства которых которые необходимо изучить.

Для решения возникшей проблемы, ученые с физического факультета Университета Бата создали новый наноматериал, способный закручиваться одновременно сразу в обе стороны. Так как созданный исследователями материал имеет одинаковое количество молекул, закрученных в противоположные стороны, они компенсируют друг друга. Поэтому при взаимодействии со лазерными лучами этот материал остается в обычном состоянии, не проявляя свойств хиральности.