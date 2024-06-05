Ученые создали новый материал для покрытий водородных двигателей

Опубликовано 05 июня 2024, 23:42
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Ученые создали новый материал для покрытий водородных двигателейНа основе металлов
Ученые из Университета Альберты выявила новый материал для покрытий, обещающий в высокотемпературных приложениях, таких как водородные двигатели. Этот материал — новый супер сплав из металлов, таких как алюминий и никель, идеально подходит для покрытия поверхностей, выдерживающих высокие температуры, например, в газовых турбинах, станциях электропередачи и двигателях транспортных средств и самолетов.
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Новый сплав AlCrTiVNi5 обладает высокими механическими свойствами, включая высокую стабильность, низкое расширение, прочность и пластичность, что позволяет ему выдерживать высокие температуры и давления.
Исследование было опубликовано в журнале Materials Today. Группа проекта, включая профессора Джин Лю из кафедры химии и материаловедения, отмечает, что новый материал наиболее устойчив к экстремальным условиям, чем существующие сплавы.
Несмотря на обещающие результаты, дополнительные исследования необходимы перед широким внедрением нового сплава. Тем не менее, ученые оптимистично смотрят на его потенциал в развитии водородной экономики.