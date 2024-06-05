Ученые создали новый материал для покрытий водородных двигателей

Новый сплав AlCrTiVNi5 обладает высокими механическими свойствами, включая высокую стабильность, низкое расширение, прочность и пластичность, что позволяет ему выдерживать высокие температуры и давления.

Исследование было опубликовано в журнале Materials Today. Группа проекта, включая профессора Джин Лю из кафедры химии и материаловедения, отмечает, что новый материал наиболее устойчив к экстремальным условиям, чем существующие сплавы.

Несмотря на обещающие результаты, дополнительные исследования необходимы перед широким внедрением нового сплава. Тем не менее, ученые оптимистично смотрят на его потенциал в развитии водородной экономики.