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Наука и технологии
Опубликовано 05 июня 2024, 23:42
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Ученые создали новый материал для покрытий водородных двигателей

На основе металлов
Ученые из Университета Альберты выявила новый материал для покрытий, обещающий в высокотемпературных приложениях, таких как водородные двигатели. Этот материал — новый супер сплав из металлов, таких как алюминий и никель, идеально подходит для покрытия поверхностей, выдерживающих высокие температуры, например, в газовых турбинах, станциях электропередачи и двигателях транспортных средств и самолетов.
Ученые создали новый материал для покрытий водородных двигателей

© Ferra.ru

Новый сплав AlCrTiVNi5 обладает высокими механическими свойствами, включая высокую стабильность, низкое расширение, прочность и пластичность, что позволяет ему выдерживать высокие температуры и давления.

Исследование было опубликовано в журнале Materials Today. Группа проекта, включая профессора Джин Лю из кафедры химии и материаловедения, отмечает, что новый материал наиболее устойчив к экстремальным условиям, чем существующие сплавы.

Несмотря на обещающие результаты, дополнительные исследования необходимы перед широким внедрением нового сплава. Тем не менее, ученые оптимистично смотрят на его потенциал в развитии водородной экономики.

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Двигатель
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#разработка
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#наука