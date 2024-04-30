Ученые создали новый материал для улавливания парниковых газов

В работе приняли участие специалисты из Университета Хериот-Ватт (Шотландия), Университета Ливерпуля, Имперского колледжа Лондона, Университета Саутгемптона и Восточно-Китайского университета науки и технологий.

С помощью компьютерного моделирования ученые смогли спроектировать пористый материал из особых молекул, напоминающих клетки. Эти клетки соединяются друг с другом, образуя сложную структуру, названную учеными «клетка в клетке».

По словам руководителя исследования, доктора Марка Литтла, этот материал обладает высокой вместимостью для парниковых газов, таких как углекислый газ и гексафторид серы. При этом гексафторид серы гораздо опаснее для климата, чем CO2, и может сохраняться в атмосфере в течение тысяч лет.

Ученые считают, что новый материал станет важным инструментом в борьбе с изменением климата. Он позволит эффективно улавливать и хранить парниковые газы, замедляя их негативное воздействие на окружающую среду.

Авторы исследования также отмечают, что материал может найти применение в очистке воздуха от вредных летучих органических соединений и медицине.