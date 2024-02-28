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Наука и технологии
Опубликовано 28 февраля 2024, 08:15
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Ученые создали новый метод борьбы с лейкемией

Новое антитело
Исследователи из City of Hope, организации по борьбе с раком в США, разработали антитело, способное подавлять стволовые раковые клетки и предотвращать развитие лейкемии. В исследовании, опубликованном в журнале Blood, ученые представили новый подход к безопасному и эффективному лечению лейкемии, рака крови, пишет «Газета.Ru».

Антитело было создано с учетом воздействия иммунного интерферона II типа (IFNy), который обычно подавляет способность стволовых клеток при лейкозе делиться. Однако иногда IFNy стимулирует выработку белка CD38, замедляя формирование иммунных клеток для борьбы с инфекциями. Новое антитело способно «подталкивать» иммунную систему уничтожать стволовые раковые клетки.

Эксперименты на мышах показали, что антитело эффективно уничтожает как незрелые, бездействующие стволовые раковые клетки, так и активные. Ученые утверждают, что подавление стволовых клеток может снизить риск рецидива лейкемии. Однако перед тестированием на людях требуются дополнительные исследования.

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