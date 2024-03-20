Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 20 марта 2024, 20:42
1 мин.

Ученые создали новый метод борьбы с подделками голографических наклеек

Которые широко используются
Ученые из Каунасского технологического университета (KTU) разработали инновационный метод производства голографических защитных наклеек для борьбы с подделками. Подделка различных документов, банкнот или билетов является распространенной проблемой, с которой можно столкнуться в повседневной жизни.

Голографические метки уже давно используются в качестве средства противодействия подделкам и могут быть замечены на упаковке фармацевтических препаратов, брендовых этикетках и даже игрушках. Их намного сложнее подделать, чем, например, водяные знаки на банкнотах, так как для этого требуются сложные микро- и нанотехнологии, недоступные традиционным типографиям.

Исследователи из Литвы решили повысить уровень голографической защиты от подделок, объединив два технологически различных метода. Один из них — это точечно-матричный голограммный метод, состоящий из маленьких точек, отражающих свет. Другой метод — это использование литографии с электронным лучом для создания структур высокого разрешения.

Этот новый метод защиты от подделок уже получил международное признание и защиту патентами в США и Японии. Теперь ученые могут лицензировать свои изобретения заинтересованным компаниям.

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
Теги:
#обман
,
#разработка
,
#исследование