Ученые создали новый метод борьбы с подделками голографических наклеек

Голографические метки уже давно используются в качестве средства противодействия подделкам и могут быть замечены на упаковке фармацевтических препаратов, брендовых этикетках и даже игрушках. Их намного сложнее подделать, чем, например, водяные знаки на банкнотах, так как для этого требуются сложные микро- и нанотехнологии, недоступные традиционным типографиям.

Исследователи из Литвы решили повысить уровень голографической защиты от подделок, объединив два технологически различных метода. Один из них — это точечно-матричный голограммный метод, состоящий из маленьких точек, отражающих свет. Другой метод — это использование литографии с электронным лучом для создания структур высокого разрешения.

Этот новый метод защиты от подделок уже получил международное признание и защиту патентами в США и Японии. Теперь ученые могут лицензировать свои изобретения заинтересованным компаниям.