Ученые создали новый метод для сбора воды из воздуха

Нехватка пресной воды серьезно влияет на экономическое развитие и качество жизни людей. Сбор воды из атмосферы на основе сорбции — это многообещающее решение для смягчения нехватки пресной воды. Однако медленная кинетика сорбции и десорбции ограничивает повышение эффективности и дальнейшее применение таких материалов.

Чтобы решить эту проблему, ученые из Института технологии и инженерии материалов в Нинбо при Китайской академии наук использовали метод криогелирования, чтобы создать устойчивую макропористую топологию внутри гелей. Полученные гели обладают превосходной производительностью транспорта массы по сравнению с обычными гелями.

Они внедрили в гели гигроскопические соли LiCl и фототермальные графеновые оксидные частицы, достигнув высокой производительности гелей с улучшенной сорбцией влаги и солнечно-приводной десорбцией воды.

Кроме того, они разработали прототип быстроциклического сборщика на основе полученных гелей для практического сбора воды из атмосферы под воздействием солнечной энергии. Под естественным солнечным освещением он обеспечивает сбор пресной воды в объеме 2,85 литра на килограмм сорбента в день через восемь циклов сорбции и десорбции, превосходя предыдущие аналоги.