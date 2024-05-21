Ученые создали новый метод доставки белков внутрь клеток

Традиционные методы доставки белков в клетки имеют ряд недостатков. Новая разработка — штамп из гибридных нанотрубок — позволяет точно вводить нужные белки внутрь целевых клеток с высокой эффективностью и без вреда для самих клеток.

Этот метод подходит для исследований функций клеток, структуры белковых комплексов, а также для создания новых лекарственных препаратов. В частности, ученые успешно доставили внутрь раковых клеток фермент, который избирательно уничтожает их, не причиняя вреда здоровым клеткам.

Кроме того, с помощью этого метода можно пометить белки специальными изотопами для изучения их взаимодействия внутри клетки. Исследователи считают, что их разработка найдет применение не только в медицине, но и в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

Новая технология позволит создавать более персонализированные методы лечения и откроет новые возможности для современной медицины.