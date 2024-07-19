Ученые создали новый метод обучения роботов с помощью видео из Интернета

Метод включает три основных компонента: Real2Sim, Learn@Sim и Sim2Real. Первым этапом является Real2Sim, который отслеживает движение объекта в видео и воспроизводит его в симуляции. Далее, Learn@Sim обучает робота захватывать и размещать объекты, используя алгоритмы усиленного обучения. Последним этапом, Sim2Real, применяется для переноса полученных навыков на реального робота, минимизируя разрыв между симуляцией и реальным миром.

Этот подход позволяет роботам эффективно обучаться манипуляциям, даже если видео снято в различных условиях. В тестах, проведенных на задаче завязывания галстука, система успешно справилась с задачей, продемонстрировав потенциал новой методики для сложных манипуляционных задач.

Будущие исследования будут направлены на расширение этой методики для решения других сложных задач в робототехнике и улучшение навыков роботов через имитационное обучение.