Ученые создали новый метод оценки равновесия

Традиционные методы оценки равновесия часто субъективны, недостаточно комплексны и требуют дорогого оборудования. Новая методика, основанная на носимых датчиках, лишена этих недостатков и подходит для удаленного мониторинга.

В исследовании использовался общепринятый тест m-CTSIB, который оценивает способность человека сохранять равновесие при различных сенсорных условиях. Датчики размещались на лодыжке, пояснице, грудине, запястье и руке участников.

Ученые собирали данные о движениях участников в четырех условиях: равновесие с открытыми и закрытыми глазами на твердой поверхности, а также то же самое на мягкой поверхности. Каждый тест длился 11 секунд.

Затем данные обрабатывались машинным обучением для оценки результатов теста m-CTSIB. Оказалось, что датчики на пояснице и лодыжке ведущей ноги обеспечивают наилучшую точность оценки.