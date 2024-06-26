Наука и технологии
Опубликовано 26 июня 2024, 20:10
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Ученые создали новый метод оценки равновесия

С помощью машинного обучения
Американские ученые разработали новый метод оценки равновесия с помощью носимых датчиков и машинного обучения. Он может стать прорывным решением для удаленного мониторинга пациентов в домашних условиях и домах престарелых.
Ученые создали новый метод оценки равновесия
© Frontiers in Digital Health

Традиционные методы оценки равновесия часто субъективны, недостаточно комплексны и требуют дорогого оборудования. Новая методика, основанная на носимых датчиках, лишена этих недостатков и подходит для удаленного мониторинга.

В исследовании использовался общепринятый тест m-CTSIB, который оценивает способность человека сохранять равновесие при различных сенсорных условиях. Датчики размещались на лодыжке, пояснице, грудине, запястье и руке участников.

Ученые собирали данные о движениях участников в четырех условиях: равновесие с открытыми и закрытыми глазами на твердой поверхности, а также то же самое на мягкой поверхности. Каждый тест длился 11 секунд.

Затем данные обрабатывались машинным обучением для оценки результатов теста m-CTSIB. Оказалось, что датчики на пояснице и лодыжке ведущей ноги обеспечивают наилучшую точность оценки.

Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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