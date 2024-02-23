Ученые создали новый метод остановки кровотечений

Коллектив под руководством профессора Хён Ча (Факультет химической инженерии и Школа слияния наук и технологий) разработал мембранный гемостат с двумя слоями на основе натуральных белков, полученных из мидий и коконов шелкопряда.

Традиционные гемостатические агенты, такие как марля или медицинские бинты, ограничены применением на поверхности кожи. Хотя существуют материалы, естественным образом разлагающиеся в организме, такие как фибриновый клей и коллагеновые губки, они требуют белков, получаемых от человека или животных, что делает их дорогими. Кроме того, существующим гемостатическим материалам недостает последовательного прилипания к местам кровотечения и их легко могут заражать внешние контаминанты.

В ответ ученые разработали двухслойный клей-гемостат, использующий белки мидий, обладающие сильным прилипанием к тканям даже под водой, и шелковую фибрину, извлеченную из коконов шелкопряда.

В ходе исследования белки мидий продемонстрировали отличные гемостатические свойства, включая активацию тромбоцитов. Используя пары белков, которые высоко биосовместимы и биоразлагаемы, ученые создали новое средство, способное быстро присоединяться к тканям и прекращать кровотечения в ранах, эффективно предотвращая проникновение водосодержащих инфекционных агентов, таких как бактерии.

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