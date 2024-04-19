Ученые создали новый метод прогнозирования риска почечной недостаточности

Опубликовано 19 апреля 2024, 23:41
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Ученые создали новый метод прогнозирования риска почечной недостаточностиС помощью ИИ
Исследование, опубликованное в журнале The BMJ, представило модель KDpredict, способную точно предсказывать риск развития хронической почечной недостаточности (ХПН) и смерти у людей с умеренной или тяжелой степенью заболевания.
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Ученые из Университета Калгари в Канаде провели когортное исследование населения с ХПН, обучая и тестируя стратегию суперобучения для прогнозирования риска почечной недостаточности и смертности.
Модель KDpredict была сравнена с базовой моделью уравнения риска почечной недостаточности, и показала более высокую точность прогнозирования риска развития ХПН. Предсказания отличались значительно, что может повлиять на принятие решений о лечении.
Авторы исследования надеются, что KDpredict станет новым инструментом для поддержки решений в лечении ХПН, предоставляя точные прогнозы как по смертности, так и по риску развития почечной недостаточности.
Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак