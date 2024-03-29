Ученые создали новый метод разработки светоизлучающих материалов

Органические светоизлучающие диоды (OLEDs) уже прочно вошли в повседневную жизнь: они используются в дисплеях мобильных телефонов, умных часах, а также в некоторых телевизорах и автомобильных фарах.

Однако существующие материалы не всегда обеспечивают стабильную эффективность при повышении яркости. Именно эту проблему, называемую «снижением эффективности», решили изучить ученые из Органического Центра Полупроводников при Университете Сент-Эндрюс.

Ученые предложили новый подход к созданию материалов для светоизлучения, обеспечивающих высокую эффективность даже при высокой яркости. Их исследование, опубликованное в журнале Nature, предоставило руководство для разработки таких материалов, которые будут поддерживать стабильную яркость и эффективность OLED-дисплеев.

Результаты исследования позволят лучше понять взаимосвязь между свойствами материалов и производительностью OLED-экранов. Новый подход поможет создать яркие, эффективные и OLED-дисплеи, потребляющие меньше энергии.