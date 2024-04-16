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Наука и технологии
Опубликовано 16 апреля 2024, 20:34
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Ученые создали новый метод защиты хирургических швов от микроорганизмов

С использованием наносеребра
Ученые создали эффективный способ предотвращения роста бактерий на хирургических швах с использованием наносеребра. Микроорганизмы, привязываясь к поверхностям, создают серьезные угрозы для здоровья человека, особенно на хирургических швах, где инфекции могут возникнуть у более чем 20% пациентов.
Ученые создали новый метод защиты хирургических швов от микроорганизмов

© Ferra.ru

Исследователи из Мексиканского Национального автономного университета разработали стабильный коллоидный синтез положительно заряженного наносеребра с использованием полимера. Этот метод не только прост и безопасен, но и обеспечивает высокую эффективность борьбы с бактериями и грибками без токсичного воздействия на клетки.

Технология создания наносеребра может быть масштабирована для борьбы с бактериями в различных областях, от медицины до косметики, открывая новые возможности в исследованиях в этой области.

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
Теги:
#медицина
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#здоровье
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