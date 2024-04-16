Ученые создали новый метод защиты хирургических швов от микроорганизмов

Исследователи из Мексиканского Национального автономного университета разработали стабильный коллоидный синтез положительно заряженного наносеребра с использованием полимера. Этот метод не только прост и безопасен, но и обеспечивает высокую эффективность борьбы с бактериями и грибками без токсичного воздействия на клетки.

Технология создания наносеребра может быть масштабирована для борьбы с бактериями в различных областях, от медицины до косметики, открывая новые возможности в исследованиях в этой области.