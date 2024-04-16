Ученые создали новый метод защиты хирургических швов от микроорганизмов

Опубликовано 16 апреля 2024, 20:34
1 мин.
Ученые создали новый метод защиты хирургических швов от микроорганизмовС использованием наносеребра
Ученые создали эффективный способ предотвращения роста бактерий на хирургических швах с использованием наносеребра. Микроорганизмы, привязываясь к поверхностям, создают серьезные угрозы для здоровья человека, особенно на хирургических швах, где инфекции могут возникнуть у более чем 20% пациентов.
© Ferra.ru
Исследователи из Мексиканского Национального автономного университета разработали стабильный коллоидный синтез положительно заряженного наносеребра с использованием полимера. Этот метод не только прост и безопасен, но и обеспечивает высокую эффективность борьбы с бактериями и грибками без токсичного воздействия на клетки.
Технология создания наносеребра может быть масштабирована для борьбы с бактериями в различных областях, от медицины до косметики, открывая новые возможности в исследованиях в этой области.