Ученые создали новый недорогой и эффективный метод по переработке пластика

Самой главной проблемой при переработке пластика является то, что после процедуры он теряет свои свойства, то есть становится заметно хуже, чем был до переработки. Но новый метод, разработанный французскими учеными, позволит перерабатывать пластик с крайне низкими потерями механических свойств по сравнению с изначальными характеристиками. И все благодаря ферменту, получившему название кутизана LLC — он может расщеплять до 99,8% терефталевой кислоты составляющую 90% отходов от пластика. Причем делать она это может всего лишь за 10 часов!

Но что самое интересное, благодаря новому методу специалисты будут тратить заметно меньше денег на переработку. Сами авторы открытия заявляют, что “изготовленные из переработанного таким образом пластика бутылки не уступают в качестве произведенным первично”.