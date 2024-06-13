Наука и технологии
Опубликовано 13 июня 2024, 23:57
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Ученые создали новый полимер для хранения ДНК

При комнатной температуре
Инженеры из Массачусетского технологического института (MIT) разработали новый полимер, который можно использовать для долгосрочного хранения ДНК при комнатной температуре. Этот материал напоминает янтарь и способен защищать молекулы ДНК от повреждений, вызванных теплом или водой.
Ученые создали новый полимер для хранения ДНК

© Ferra.ru

Традиционные методы хранения ДНК требуют замораживания, что затрудняет их использование в различных частях мира из-за высоких энергозатрат. Новый амбароподобный полимер позволяет сохранять ДНК при комнатной температуре, что делает его более устойчивым и экономически эффективным в использовании.

Исследователи продемонстрировали, что этот полимер способен сохранять ДНК, кодирующую музыку из фильма «Парк Юрского периода», а также целые геномы человека, без искажений и повреждений. Этот метод, получивший название T-REX (Thermoset-REinforced Xeropreservation), открывает новые перспективы для хранения цифровой информации на ДНК.

Ученые уже работают над оптимизацией процесса встраивания ДНК в полимер и разработкой капсул для долгосрочного хранения, что может привести к широкому использованию этой технологии в будущем, включая персонализированную медицину и научные исследования генома.

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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