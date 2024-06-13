Ученые создали новый полимер для хранения ДНК

Традиционные методы хранения ДНК требуют замораживания, что затрудняет их использование в различных частях мира из-за высоких энергозатрат. Новый амбароподобный полимер позволяет сохранять ДНК при комнатной температуре, что делает его более устойчивым и экономически эффективным в использовании.

Исследователи продемонстрировали, что этот полимер способен сохранять ДНК, кодирующую музыку из фильма «Парк Юрского периода», а также целые геномы человека, без искажений и повреждений. Этот метод, получивший название T-REX (Thermoset-REinforced Xeropreservation), открывает новые перспективы для хранения цифровой информации на ДНК.

Ученые уже работают над оптимизацией процесса встраивания ДНК в полимер и разработкой капсул для долгосрочного хранения, что может привести к широкому использованию этой технологии в будущем, включая персонализированную медицину и научные исследования генома.