Наука и технологии
Опубликовано 25 июня 2024, 22:30
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Ученые создали новый растягивающийся электронный компонент

Устройства смогут стабильно функционировать при деформациях
Команда ученых разработала высокостабильное растягивающийся электронный компонент. Эта технология преодолевает механические ограничения традиционных неорганических материалов, повышая их растяжимость и долговечность.
Ученые создали новый растягивающийся электронный компонент

© Ferra.ru

Ученые создали растягивающийся гибридный полимер и применили его к электронным устройствам. Это позволяет устройствам стабильно функционировать даже при деформациях и внешних воздействиях. Ожидается, что эта технология найдет применение в таких отраслях, как дисплеи, здравоохранение и носимые устройства.

Команда разработала гибридный полимер с помощью взаимопроникающей полимерной сети (IPN) перекрестного связывания, что позволило создать механически устойчивый интерфейс. Затем они объединили этот полимер с высокоэффективными растягивающимися электронными компонентами из неорганических материалов.

Новая разработка способна распределять нагрузку при растяжении и изгибе, снижая механическое напряжение и сохраняя высокую стабильность. Это значительно уменьшает физические повреждения и деградацию производительности, часто возникающие в существующих растягивающихся электронных устройствах.

Ученые создали новый растягивающийся электронный компонент
© DGIST (Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology)
Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
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