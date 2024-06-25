Ученые создали новый растягивающийся электронный компонент

Ученые создали растягивающийся гибридный полимер и применили его к электронным устройствам. Это позволяет устройствам стабильно функционировать даже при деформациях и внешних воздействиях. Ожидается, что эта технология найдет применение в таких отраслях, как дисплеи, здравоохранение и носимые устройства.

Команда разработала гибридный полимер с помощью взаимопроникающей полимерной сети (IPN) перекрестного связывания, что позволило создать механически устойчивый интерфейс. Затем они объединили этот полимер с высокоэффективными растягивающимися электронными компонентами из неорганических материалов.

Новая разработка способна распределять нагрузку при растяжении и изгибе, снижая механическое напряжение и сохраняя высокую стабильность. Это значительно уменьшает физические повреждения и деградацию производительности, часто возникающие в существующих растягивающихся электронных устройствах.