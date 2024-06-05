Ученые создали новый способ для выявления болезни сердца

Ученые отмечают, что существующие методы диагностики ишемической болезни сердца не всегда точны и часто требуют много времени. Новый подход неинвазивный и позволяет врачам быстрее и точнее определять наличие заболевания.

Термосканирование фиксирует распределение температуры на поверхности объекта, а ИИ анализирует полученные данные. Исследование охватило 460 человек с подозрением на сердечное заболевание. Термоизображения их лиц были сделаны до подтверждающих исследований.

Оказалось, что предложенный метод на 13% эффективнее традиционных способов диагностики, основанных на оценке факторов риска и симптомов. Ученые отмечают, что исследование требует дальнейшего подтверждения на более широкой выборке пациентов.

Однако уже сейчас результаты выглядят перспективными. Термосканирование может стать быстрым, безболезненным и доступным методом диагностики заболеваний сердца на ранней стадии.