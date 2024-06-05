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Наука и технологии
Опубликовано 05 июня 2024, 09:00
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Ученые создали новый способ для выявления болезни сердца

В исследовании приняли участие 460 человек
Ученые предложили новый метод диагностики заболеваний сердца, который использует термосканирование лица в сочетании с искусственным интеллектом (ИИ). Статья об этом опубликована в журнале BMJ Health & Care Informatics.
Ученые создали новый способ для выявления болезни сердца

© Ferra.ru

Ученые отмечают, что существующие методы диагностики ишемической болезни сердца не всегда точны и часто требуют много времени. Новый подход неинвазивный и позволяет врачам быстрее и точнее определять наличие заболевания.

Термосканирование фиксирует распределение температуры на поверхности объекта, а ИИ анализирует полученные данные. Исследование охватило 460 человек с подозрением на сердечное заболевание. Термоизображения их лиц были сделаны до подтверждающих исследований.

Оказалось, что предложенный метод на 13% эффективнее традиционных способов диагностики, основанных на оценке факторов риска и симптомов. Ученые отмечают, что исследование требует дальнейшего подтверждения на более широкой выборке пациентов.

Однако уже сейчас результаты выглядят перспективными. Термосканирование может стать быстрым, безболезненным и доступным методом диагностики заболеваний сердца на ранней стадии.

Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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#наука
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