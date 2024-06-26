Ученые создали новый способ лечения болезней кишечника

Экспериментальное лечение, принимаемое перорально, успешно прошло испытания на мышах. Оно значительно уменьшило симптомы ВЗК и способствовало заживлению поврежденных тканей кишечника без побочных эффектов. Исследование опубликовано в журнале Science Robotics.

При ВЗК иммунные клетки — макрофаги — становятся чрезмерно активными, выделяя избыточное количество провоспалительных цитокинов. Эти цитокины, в свою очередь, связываются с рецепторами на макрофагах, заставляя их вырабатывать еще больше цитокинов, тем самым поддерживая воспаление и симптомы болезни. Новая разработка позволяет контролировать уровень цитокинов.

«Микророботы» состоят из противовоспалительных наночастиц, прикрепленных к клеткам зеленых водорослей. Наночастицы нейтрализуют цитокины, а водоросли благодаря своей подвижности эффективно распределяют их по кишечнику, ускоряя заживление.

Эффективность наночастиц заключается в их биомиметическом дизайне. Они покрыты оболочками мембран макрофагов, что позволяет им действовать как ловушки для цитокинов. Связываясь с цитокинами, частицы не стимулируют выработку новых, разрывая цикл воспаления. «Микророботы' соответствуют высоким стандартам безопасности. Наночастицы биосовместимы, а водоросли одобрены FDA для употребления в пищу.

«Микророботы» находятся в капсуле с кислотно-щелочным покрытием. Оно сохраняет их в желудке, но растворяется в нейтральной среде кишечника, высвобождая «роботов» именно там, где они нужны.