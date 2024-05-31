Ученые создали новый способ обучать ИИ для выявления опухолей

Сейчас обучение ИИ сдерживает нехватка качественных данных — разметка медицинских снимков вручную занимает много времени. Например, в открытом доступе есть всего 200 томограмм печени с отмеченными опухолями — крайне мало для обучения моделей, способных распознавать рак на ранней стадии.

Команда исследователей создала метод генерации искусственных опухолей, максимально похожих на настоящие. Сначала они выбирали места размещения, избегая сосудов. Затем добавляли «шум», чтобы имитировать неровную текстуру реальных образований. Наконец, учитывалось давление опухоли на окружающие ткани, которое влияет на ее внешний вид.

Полученные искусственные опухоли настолько реалистичны, что даже врачи иногда путают их с настоящими.

Используя только эти изображения, ученые обучили модель искусственного интеллекта. Она превзошла предыдущие разработки и показала результаты, сравнимые с моделями, обученными на реальных данных.