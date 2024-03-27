Ученые создали новый способ очистки соленой воды с помощью солнца

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Water, ученые показали, что процесс более чем на 20% дешевле, чем традиционные методы, и может быть использован в сельских районах по всему миру. После испытаний в сельских сообществах они обнаружили, что новая технология может стать переломным моментом в обеспечении чистой воды в развивающихся странах и за их пределами.

Исследователи использовали существующие процессы для преобразования подземных соленых вод в пресную воду, создав новую систему, работающую на солнечной энергии. Они разработали специализированные мембраны, которые отделяют соль, оставляя воду свежей и пригодной для питья.

Доктор Вей Хэ из Королевского колледжа Лондона считает, что новая технология может приносить огромные выгоды сельским сообществам, увеличивая количество питьевой воды и улучшая здоровье.