Ученые создали очки для отслеживания взгляда с помощью звука

Очки работают с помощью динамиков и микрофонов, которые крепятся на оправе. Они испускают неслышимые звуковые волны, которые отражаются от лица и улавливаются обратно. Одна из систем, GazeTrak, впервые отслеживает взгляд с помощью звука. EyeEcho — первая система на очках, которая распознает мимику и передает её вашему аватару в реальном времени.

Очки работают несколько часов от батареи смарт-очков и больше суток от VR-шлема. Разработчики отмечают, что такие очки позволяют общаться по видеосвязи с помощью аватара, даже на улице или в шумном кафе.

Помимо развлечений, технология найдет применение в медицине. Возможно они помогут диагностировать болезни, такие как Альцгеймер и Паркинсон, по особенностям взгляда и мимики. Исследования пока находятся на стадии прототипа, но обещают совершить революцию в области общения и контроля здоровья.