Ученые создали охлаждающийся под солнечными лучами материал

Процесс понижения температуры материала основан на эффекте радиационного охлаждения — он отражает часть света и излучает тепло в окружающую среду в виде волн инфракрасного диапазона, в результате чего происходит то самое необходимое остывание.

Для того, чтобы удешевить устройства, использующие материал с данным эффектом, специалисты обратились к пористому анодированному алюминию, сообщает журнал Nano Energy. Его они покрыли пленкой кремнезема, состав которого совпадает с составом обыкновенного песка. И, как оказалось, такая комбинация материалов прекрасно охлаждает окружающее пространство под действием прямых солнечных лучей.

Итоговый материал оказался способен охладиться на 6.1°C в течение дня при сильном солнечном свете, при этом специалисты подметили, что из него можно создать поверхности большой площади и использовать их для бытовых или промышленных применений.