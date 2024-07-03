Ученые создали открытое ПО для моделирования квантового распределения ключей

Опубликовано 03 июля 2024, 22:07
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Ученые создали открытое ПО для моделирования квантового распределения ключейДля защиты информации
Канадские ученые создали открытое программное обеспечение (ПО) для моделирования квантового распределения ключей (QKD) — нового метода защиты информации с помощью законов квантовой механики.
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Разработка специалистов из Института квантовых вычислений (Institute for Quantum Computing, IQC) Университета Ватерлоо позволит ускорить исследования в области QKD.
Программа под названием «Waterloo OpenSource Quantum Key Distribution» (WatOS-QKD) доступна на GitHub. Она разбивает сложную задачу моделирования QKD на более мелкие модули, что упрощает процесс для исследователей.
Помимо упрощения моделирования QKD, программа также облегчает обучение студентов и вовлечение их в исследования. В настоящее время группа ученых из университета Ватерлоо сотрудничает с коллегами из других лабораторий для создания новых модулей ПО и применения их на практике.
Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
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