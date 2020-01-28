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Ученые создали переносное устройство для анализа микробов в окружающей среде
Причем получилось это у них совершенно случайно
В научном журнале Scientific Reports была опубликована статья о работе исследователей из Университета Рутгерс-Нью-Брансуик. Инженерам удалось разработать совершенно новый портативный анализатор микробов в окружающей среде, благодаря которому специалисты смогут быстро обнаружить микробы в различных средах, таких как океаны, после чего оценить состояние здоровья этих организмов.
Изначально новинка разрабатывалась как устройство для оценки состояния здоровья водорослей. Ученые считали, что именно оно поможет им определять в полевых условиях то, как клетки растений реагируют на стресс, возникающий в результате воздействия постоянно изменяющейся окружающей среды. Но в дальнейшем было выяснено, что прибор в состоянии анализировать и состояние здоровья микробов, выявлять бактерии, устойчивые к антибиотикам, а также, как и планировалось изначально, анализировать водоросли.
Напомним, что ранее ученые сумели выяснить, что микропластик приводит к смерти и потери репродуктивных способностей песчаными крабами.