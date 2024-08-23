Ученые создали перерабатываемые ветряные лопасти

Ученые создали прототип лопасти длиной 9 метров из смолы, полученной на основе биоразлагаемых сахаров, которую они назвали PECAN. Эта смола не уступает по прочности стандартным материалам и легко перерабатывается с использованием мягких химических процессов. Весь процесс переработки занимает всего шесть часов.

Данная технология открывает путь к созданию замкнутой экономики в сфере энергетики, где материалы могут использоваться многократно без ущерба для их качества.