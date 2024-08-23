Ученые создали перерабатываемые ветряные лопасти

Опубликовано 23 августа 2024, 22:27
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Ученые создали перерабатываемые ветряные лопастиИз биоматериала
Ученые Национальной лаборатории возобновляемой энергии (NREL) США разработали инновационные ветряные лопасти из биоразлагаемого материала, которые можно многократно перерабатывать. В отличие от традиционных лопастей, которые обычно отправляются на свалки после 20 лет службы, новые лопасти можно химически переработать и использовать повторно.
© Ferra.ru
Ученые создали прототип лопасти длиной 9 метров из смолы, полученной на основе биоразлагаемых сахаров, которую они назвали PECAN. Эта смола не уступает по прочности стандартным материалам и легко перерабатывается с использованием мягких химических процессов. Весь процесс переработки занимает всего шесть часов.
Данная технология открывает путь к созданию замкнутой экономики в сфере энергетики, где материалы могут использоваться многократно без ущерба для их качества.