Наука и технологии
Опубликовано 18 июня 2024, 22:58
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Ученые создали персонализированные методы лечения рака с помощью ИИ

Проведено исследование
Ученые из Оксфордского университета использовали мощь искусственного интеллекта (ИИ) для разработки персонализированных методов лечения рака, которые могут быть более эффективны в предотвращении рецидивов у пациентов.
Ученые создали персонализированные методы лечения рака с помощью ИИ

© Ferra.ru

Одной проблем в лечении рака является максимизация воздействия лекарственных препаратов на пациента. Традиционные стратегии лечения, основанные на принципе максимально переносимой дозы, часто оказываются неэффективными против метастатических форм рака из-за развития резистентности к лекарствам.

Исследователи представили новый подход, использующий глубокое обучение с подкреплением (DRL), который позволяет создавать адаптивные графики терапии для индивидуальных пациентов с раком простаты. Этот метод значительно увеличивает время до рецидива по сравнению с традиционными стратегиями лечения.

Ученые подчеркнули, что разработанный метод также обеспечивает интерпретируемость стратегий лечения, что важно для их интеграции в клиническую практику. Они планируют дальнейшие исследования для уточнения метода и его применения к другим формам рака.