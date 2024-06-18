Ученые создали персонализированные методы лечения рака с помощью ИИ

Одной проблем в лечении рака является максимизация воздействия лекарственных препаратов на пациента. Традиционные стратегии лечения, основанные на принципе максимально переносимой дозы, часто оказываются неэффективными против метастатических форм рака из-за развития резистентности к лекарствам.

Исследователи представили новый подход, использующий глубокое обучение с подкреплением (DRL), который позволяет создавать адаптивные графики терапии для индивидуальных пациентов с раком простаты. Этот метод значительно увеличивает время до рецидива по сравнению с традиционными стратегиями лечения.

Ученые подчеркнули, что разработанный метод также обеспечивает интерпретируемость стратегий лечения, что важно для их интеграции в клиническую практику. Они планируют дальнейшие исследования для уточнения метода и его применения к другим формам рака.