Ученые создали перспективный термоядерный реактор в форме яблока

Специалисты рассказали, чем реактор Mega Amp Spherical Tokamak (MAST) Upgrade в форме яблока превосходит пончикообразные установки сферических реакторов. В частности, благодаря первым можно на 40% уменьшить напряженность магнитного поля, не меняя при этом давление плазмы. В то же время, можно, сохранив ту же напряженность поля, обеспечить вдвое большее сжатие.

В случае, если разработка оправдает надежды специалистов, они смогут сфокусироваться на реализации более крупного и мощного сферического токамака. Причем над соответствующей технологией начали работать еще в прошлом году. Предполагается, что новое поколение машины можно будет запустить в 2040 году.