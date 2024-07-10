Ученые создали первый молекулярный атлас путей кровеносных сосудов в мозге человека

Ученые создали первый молекулярный атлас путей кровеносных сосудов в мозге человекаОн охватывает весь путь развития мозга
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Ученые выделили кровеносные сосуды из мозга человека на ранней стадии развития, взрослого мозга, опухолей мозга и сосудистых мальформаций мозга. Они обнаружили, что эндотелиальные клетки, выстилающие кровеносные сосуды и регулирующие взаимодействие между кровотоком и окружающими тканями, ведут себя по-разному на разных стадиях развития мозга и могут играть более важную роль, чем считалось ранее, в нейроваскулярных сигнальных сетях мозга.
Это исследование опубликовано сегодня в журнале Nature.
По словам ученых, сосудистая система мозга, или клетки кровеносных сосудов, гены и сигнальные пути, важны для правильного функционирования здорового развивающегося и взрослого мозга, а также для ряда заболеваний мозга, таких как опухоли мозга, инсульт и сосудистые мальформации мозга.
Понимание того, как эти сигнальные пути развиваются и функционируют во время раннего развития мозга, как они блокируются во взрослом здоровом мозге и как они реактивируются при болезни, позволит глубже понять нормальное функционирование сосудистой системы человеческого мозга и откроет двери для будущих вариантов лечения.