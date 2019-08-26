Ученые создали пластырь, в который внедрили лекарства для быстрого лечения опухолей

По словам ученых, они уже протестировали свою разработку на образцах кожи мышей и человека, и испытания прошли успешно. И это очень заметный прогресс в разработке вакцин для лечения меланомы, да и в целом может быть применено при подобного рода лекарств от каких-то иных типов болезней.

”Наш пластырь имеет уникальное химическое покрытие и способ действия, который позволяет наносить его и снимать с кожи всего за одну минуту, при этом он успевает доставлять полноценную дозу лекарств в организм.”, — рассказала Янпу Хэ, аспирант, помогавший при разработке устройства.