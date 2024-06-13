Ученые создали плазменные «шары» на Земле для изучения космоса

Опубликовано 13 июня 2024, 22:05
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Ученые создали плазменные «шары» на Земле для изучения космосаЧто поможет проводить исследования в лаборатории
Международная группа ученых разработала метод экспериментального создания плазменных «огненных шаров» на Земле. Эти «огненные шары», состоящие из материи, антиматерии и фотонов, до сих пор были типичны лишь для космических условий, включая черные дыры и нейтронные звезды.
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Как сообщается в их статье в Nature Communications, команда ученых, включая специалистов из Университета Рочестера и ЦЕРН, смогла значительно увеличить выработку электрон-позитронных плазменных пучков, превысив предыдущие показатели на порядки.
Этот прорыв открывает путь к дальнейшим экспериментам, которые могут привести к фундаментальным открытиям о строении Вселенной. Ученые надеются, что их работа позволит лучше понять микрофизику гамма-всплесков и струй блацаров, а также проводить контролируемые исследования в лабораторных условиях.