Ученые создали плазменные «шары» на Земле для изучения космоса

Как сообщается в их статье в Nature Communications, команда ученых, включая специалистов из Университета Рочестера и ЦЕРН, смогла значительно увеличить выработку электрон-позитронных плазменных пучков, превысив предыдущие показатели на порядки.

Этот прорыв открывает путь к дальнейшим экспериментам, которые могут привести к фундаментальным открытиям о строении Вселенной. Ученые надеются, что их работа позволит лучше понять микрофизику гамма-всплесков и струй блацаров, а также проводить контролируемые исследования в лабораторных условиях.