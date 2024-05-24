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Наука и технологии
Опубликовано 24 мая 2024, 22:29
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Ученые создали ПО для анализа дефектов в материалах

Оно показало точность
Ученые из Национальной лаборатории Лоуренса Ливермора (LLNL) разработали программное обеспечение (ИИ) для автоматизации и анализа дефектов в кристаллических материалах. Это поможет эффективно и точно проводить расчеты важных для современных технологий материалов, таких как нитрид галлия, оксид галлия и титанат стронция.
Ученые создали ПО для анализа дефектов в материалах

© Ferra.ru

Программное обеспечение было протестировано на нескольких важных для технологий материалах и показало эффективность и точность результатов. Благодаря этой разработке, исследователям стало легче систематически изучать различные типы дефектов в материалах.

Созданное программное обеспечение привлекло интерес как со стороны международных научных групп, так и промышленности. Это открывает путь для применения методов машинного обучения в анализе свойств точечных дефектов, что улучшит процесс исследования материалов и разработку новых технологий.

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
Теги:
#технологии
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#ПО
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#исследование
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#наука