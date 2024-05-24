Ученые создали ПО для анализа дефектов в материалах

Опубликовано 24 мая 2024, 22:29
1 мин.
Ученые создали ПО для анализа дефектов в материалахОно показало точность
Ученые из Национальной лаборатории Лоуренса Ливермора (LLNL) разработали программное обеспечение (ИИ) для автоматизации и анализа дефектов в кристаллических материалах. Это поможет эффективно и точно проводить расчеты важных для современных технологий материалов, таких как нитрид галлия, оксид галлия и титанат стронция.
© Ferra.ru
Программное обеспечение было протестировано на нескольких важных для технологий материалах и показало эффективность и точность результатов. Благодаря этой разработке, исследователям стало легче систематически изучать различные типы дефектов в материалах.
Созданное программное обеспечение привлекло интерес как со стороны международных научных групп, так и промышленности. Это открывает путь для применения методов машинного обучения в анализе свойств точечных дефектов, что улучшит процесс исследования материалов и разработку новых технологий.