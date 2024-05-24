Ученые создали ПО для анализа дефектов в материалах

Программное обеспечение было протестировано на нескольких важных для технологий материалах и показало эффективность и точность результатов. Благодаря этой разработке, исследователям стало легче систематически изучать различные типы дефектов в материалах.

Созданное программное обеспечение привлекло интерес как со стороны международных научных групп, так и промышленности. Это открывает путь для применения методов машинного обучения в анализе свойств точечных дефектов, что улучшит процесс исследования материалов и разработку новых технологий.