Ученые создали ПО для исследования поверхности Луны

Поверхность любого космического тела имеет уникальный спектр отражения, своего рода «отпечаток пальца». Он позволяет определить наличие определенных минералов в лунных породах или физические свойства поверхности.

С помощью MoonIndex ученые уже идентифицировали минералы из группы оливинов и анортозита. Всего было смоделировано 39 индексов для исследования Луны.

M3 — это космический спектрометр, который впервые составил высокоточную пространственную и спектральную карту всей лунной поверхности, показав, из каких минералов она состоит.

Помимо анализа состава, MoonIndex также может помочь в выборе подходящих мест для посадки лунных модулей.

Ученые надеются, что бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом, написанное на языке программирования Python, будет способствовать развитию науки во всем мире.