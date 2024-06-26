Наука и технологии
Опубликовано 26 июня 2024, 19:33
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Ученые создали ПО для исследования поверхности Луны

MoonIndex
Ученые из Италии разработали бесплатное программное обеспечение MoonIndex с открытым исходным кодом. Оно позволит исследователям по всему миру анализировать данные, собранные космическим аппаратом Moon Mineralogy Mapper (M3), для изучения состава лунной поверхности. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Earth and Space Science.
Ученые создали ПО для исследования поверхности Луны

© Ferra.ru

Поверхность любого космического тела имеет уникальный спектр отражения, своего рода «отпечаток пальца». Он позволяет определить наличие определенных минералов в лунных породах или физические свойства поверхности.

С помощью MoonIndex ученые уже идентифицировали минералы из группы оливинов и анортозита. Всего было смоделировано 39 индексов для исследования Луны.

M3 — это космический спектрометр, который впервые составил высокоточную пространственную и спектральную карту всей лунной поверхности, показав, из каких минералов она состоит.

Помимо анализа состава, MoonIndex также может помочь в выборе подходящих мест для посадки лунных модулей.

Ученые надеются, что бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом, написанное на языке программирования Python, будет способствовать развитию науки во всем мире.