Ученые создали почти невесомый аналог краски для самолетов

Исследование, опубликованное в журнале ACS Applied Nano Matter, описывает частицы, способные отражать свет благодаря эффективному рассеиванию. Это может означать покрытие поверхности насыщенным цветом с добавлением всего 10% веса по сравнению с обычной краской.

Это открытие может оказать значительное воздействие на стоимость и выбросы углекислого газа. Ведь увеличение веса самолета приводит к увеличению затрат на топливо, что, в свою очередь, увеличивает издержки для авиакомпаний и уровень выбросов в атмосферу.

Работа Фудзии и Сугимото сосредотачивается на структурных цветах, обусловленных взаимодействием света с микро- и наноструктурами. Исследователи создали нанокристаллы определенного размера и смешали их с поддерживающей жидкостью, чтобы создать коллоидное вещество. Размер частиц влияет на цвет, причем большие частицы создают теплые оттенки, а меньшие — холодные. Важно, что цвет остается неизменным под любым углом обзора.