Ученые создали покрытие для окон снижающее энергопотребление

Покрытие было разработано учеными из Университета Нотр-Дам, которые использовали квантовую физику и машинное обучение. Благодаря этому методу, они смогли создать структуру, которая сохраняет прозрачность и эффективность при разных углах наклона.

Используя новую технологию, ученые создали стеклянное покрытие, которое блокирует теплоизлучение и воздействие ультрафиолета. Оно позволяет пропускать видимый свет, сохраняя при этом комфортный климат в помещении.

Эксперименты показали, что покрытые таким слоем окна сохраняют прохладу даже при прямом солнечном свете под разными углами. Также было показано, что использование такого покрытия может значительно сэкономить энергию, используемую для охлаждения помещения.

Ученые видят широкий спектр применения своего нового разработки, от коммерческих и жилых зданий до автомобилей. Они также утверждают, что производство такого покрытия может быть масштабировано на промышленном уровне, что делает его более доступным и экономически целесообразным решением для широкого использования.