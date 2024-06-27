Ученые создали портативное оборудование для тестирования антенн 6G

С ростом частоты диапазона сигнала скорость передачи данных обычно увеличивается, но при этом сокращается зона покрытия. Так как частота связи 6G (планируется 7−24 ГГц) выше, чем у нынешней связи 5G (3,5 ГГц), требуются новые технологии антенн для решения проблемы короткого радиуса действия. Для обеспечения правильной работы этих современных антенн 6G необходима точная оценка их характеристик.

Исследовательская группа KRISS по электромагнитной метрологии разработала систему измерения антенн 6G на основе неметаллического датчика с применением оптического метода. Ранее для оценки характеристик антенн использовались металлические датчики. Это приводило к искажению результатов из-за отражающих свойств металла. Эту проблему решили, заменив их на неметаллические датчики размером с рисовое зернышко.

Расстояние между датчиком и антенной во время измерения сократилось с нескольких метров до нескольких миллиметров, а время измерения уменьшилось более чем в десять раз. Кроме того, в отличие от предыдущих установок, требовавших больших стационарных помещений, новое оборудование KRISS легкое, размером с компьютерную башню, что делает его портативным и подходящим для использования в обычных лабораториях.