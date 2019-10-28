Ученые создали прибор для борьбы с глобальным потеплением

Так, разработанное командой ученых устройство очень похоже на обыкновенную батарею — принцип его работы построен на циклах зарядки и разрядки. В момент зарядки разработка поглощает углекислый газ, а по ходу разрядки оно занимается выбросом чистого концентрированного диоксида углерода.

”Главным преимуществом этой технологии перед большинством других систем улавливания или поглощения углерода является бинарный характер сродства адсорбента к диоксиду углерода. Это двойственное сродство позволяет улавливать углекислый газ любой концентрации, включая 400 частей на миллион”, — рассказал ведущий автор исследования Сааг Воскян.

Напомним, что земля и океан на планете занимаются бесконечным поглощением и выделением тепла, которое в итоге задерживается молекулами углекислого газа. За счет увеличения концентрации парниковых газов на планете повышается температура и происходит так называемое глобальное потепление.