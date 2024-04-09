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Наука и технологии
Опубликовано 09 апреля 2024, 23:39
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Ученые создали программу для анализа функции сердца с помощью ИИ

И тестирования лекарств
Ученые из Колумбийского инженерного центра представили новый инструмент, который значительно упрощает и ускоряет анализ функции сердца. BeatProfiler — это программа, использующая искусственный интеллект и машинное обучение для автоматического анализа данных видео о работе сердечных клеток. Она позволяет интегрировать анализ различных показателей сердечной функции в один инструмент, что существенно повышает эффективность процесса и снижает вероятность ошибок.
Ученые создали программу для анализа функции сердца с помощью ИИ

© Ferra.ru

Система BeatProfiler не только может быстро и точно выявлять различные сердечные заболевания и оценивать их степень тяжести, но и позволяет проводить быстрое и объективное тестирование лекарств, влияющих на сердечную функцию.

BeatProfiler был создан в ответ на необходимость более быстрого и точного диагностирования сердечных заболеваний и тестирования потенциальных лекарств. Программа была разработана командой ученых в течение нескольких лет и снабжена графическим интерфейсом, который позволяет анализировать данные без необходимости программирования.

Этот инструмент уже показал свою эффективность, превосходя существующие методы в скорости и точности анализа. Кроме того, BeatProfiler способен обнаруживать даже тонкие изменения в работе сердечной ткани, что делает его незаменимым инструментом для исследований в области сердечной медицины и разработки новых лекарств.