Ученые создали программу для анализа функции сердца с помощью ИИ

Система BeatProfiler не только может быстро и точно выявлять различные сердечные заболевания и оценивать их степень тяжести, но и позволяет проводить быстрое и объективное тестирование лекарств, влияющих на сердечную функцию.

BeatProfiler был создан в ответ на необходимость более быстрого и точного диагностирования сердечных заболеваний и тестирования потенциальных лекарств. Программа была разработана командой ученых в течение нескольких лет и снабжена графическим интерфейсом, который позволяет анализировать данные без необходимости программирования.

Этот инструмент уже показал свою эффективность, превосходя существующие методы в скорости и точности анализа. Кроме того, BeatProfiler способен обнаруживать даже тонкие изменения в работе сердечной ткани, что делает его незаменимым инструментом для исследований в области сердечной медицины и разработки новых лекарств.