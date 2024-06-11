Ученые создали программу для общения с микроскопом естественным языком

Omega подключается к различным LLM, таким как ChatGPT от OpenAI, что позволяет ученым проводить сложный биоанализ с помощью разговорных команд. Omega упрощает биоанализ, позволяя ученым без навыков программирования выполнять сложные задачи, экономя время и получая больше информации из изображений.

С момента появления Omega в мае 2023 года ее уже скачали около 2000 раз в месяц. Исходный код Omega доступен на GitHub для дальнейшего развития сообществом ученых.

В будущем Omega станет еще более умной и совместимой с новейшими LLM. Однако, по словам Ройера, человеческие знания по-прежнему необходимы, а такие инструменты, как Omega, устраняют барьеры и значительно повышают научную продуктивность.