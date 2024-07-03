Ученые создали программу на основе ИИ для поиска плазмоидов в космосе

Эта новая программа будет анализировать огромные объемы данных, собранные космическими аппаратами в магнитосфере, области космоса, сильно подверженной магнитному полю Земли, и выявлять характерные признаки этих загадочных объектов.

Ученые надеются, что благодаря этой технике им удастся получить более глубокое понимание процессов магнитного пересоединения, которая может повреждать спутники связи и электросети.

Использование машинного обучения позволяет улучшить способность обнаруживать плазмоиды, помогая освоить основы магнитного пересоединения и подготовиться к возможным последствиям ее нарушений.