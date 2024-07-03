Ученые создали программу на основе ИИ для поиска плазмоидов в космосе

Опубликовано 03 июля 2024, 04:30
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Ученые создали программу на основе ИИ для поиска плазмоидов в космосеОна будет анализировать огромные объемы данных
Ученые из Принстонской лаборатории плазменной физики (PPPL) при Министерстве энергетики США разработали компьютерную программу, использующую машинное обучение, которая поможет идентифицировать плазмоиды — кусочки плазмы в космосе. Программа была обучена на основе смоделированных данных.
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Эта новая программа будет анализировать огромные объемы данных, собранные космическими аппаратами в магнитосфере, области космоса, сильно подверженной магнитному полю Земли, и выявлять характерные признаки этих загадочных объектов.
Ученые надеются, что благодаря этой технике им удастся получить более глубокое понимание процессов магнитного пересоединения, которая может повреждать спутники связи и электросети.
Использование машинного обучения позволяет улучшить способность обнаруживать плазмоиды, помогая освоить основы магнитного пересоединения и подготовиться к возможным последствиям ее нарушений.