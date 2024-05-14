Ученые создали «противоалкогольный» гель

Гель принимается внутрь до или во время употребления алкоголя. Он снижает уровень алкоголя в крови и защищает организм от его негативного воздействия. Главное отличие от существующих средств — воздействие на причину, а не симптомы похмелья.

Разработчики подчеркивают, что гель не поощряет употребление алкоголя, а помогает тем, кто не хочет полностью от него отказываться, но заботится о здоровье. Для создания геля использовали обычный сывороточный протеин. Он медленно высвобождает катализаторы, расщепляющие алкоголь в безопасную уксусную кислоту.

Эффективность геля проверили на мышах. После однократного приема алкоголя уровень алкоголя в крови снизился на 40%, а через 5 часов — на 56%. Также у мышей, принимавших гель в течение 10 дней вместе с алкоголем, наблюдалось меньше повреждений печени, меньше потери веса и улучшение обмена веществ.

Сейчас ученые ожидают разрешения на проведение клинических испытаний на людях.