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Наука и технологии
Опубликовано 14 мая 2024, 19:48
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Ученые создали «противоалкогольный» гель

На основе белков
Исследователи из ETH Zurich разработали белковый гель, который расщепляет алкоголь прямо в желудочно-кишечном тракте, не давая ему попасть в кровь. В отличие от печени, при расщеплении алкоголя гелем не образуется вредный ацетальдегид, вызывающий множество проблем со здоровьем.
Ученые создали «противоалкогольный» гель

© Ferra.ru

Гель принимается внутрь до или во время употребления алкоголя. Он снижает уровень алкоголя в крови и защищает организм от его негативного воздействия. Главное отличие от существующих средств — воздействие на причину, а не симптомы похмелья.

Разработчики подчеркивают, что гель не поощряет употребление алкоголя, а помогает тем, кто не хочет полностью от него отказываться, но заботится о здоровье. Для создания геля использовали обычный сывороточный протеин. Он медленно высвобождает катализаторы, расщепляющие алкоголь в безопасную уксусную кислоту.

Эффективность геля проверили на мышах. После однократного приема алкоголя уровень алкоголя в крови снизился на 40%, а через 5 часов — на 56%. Также у мышей, принимавших гель в течение 10 дней вместе с алкоголем, наблюдалось меньше повреждений печени, меньше потери веса и улучшение обмена веществ.

Сейчас ученые ожидают разрешения на проведение клинических испытаний на людях.

Источник:ETH Zurich
Автор:Булат Кармак
Теги:
#алкоголь
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#медицина
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#здоровье