Ученые создали радар для мониторинга здоровья водителей

Радар, размером меньше USB-накопителя, интегрирован в салон автомобиля и отправляет сигналы, которые обнаруживают вибрации человека, а затем возвращаются обратно к радару. Встроенная система искусственного интеллекта собирает и анализирует данные, чтобы создать медицинскую картину и выявить любые потенциальные проблемы. По окончании поездки водителя система отправляет отчет непосредственно на его мобильный телефон для ознакомления.

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