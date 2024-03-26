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Наука и технологии
Опубликовано 26 марта 2024, 21:29
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Ученые создали радар для мониторинга здоровья водителей

Он интегрирован в салон автомобиля
Группа ученых из Университета Ватерлоо вдохновилась медицинским блоком USS «Enterprise» из «Звездного пути» и использовала радиотехнологии для мониторинга здоровья людей за рулем, превращая обычный автомобиль или грузовик в подвижный медицинский хаб. Результаты исследования были опубликованы в IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement.

Доктор Джордж Шакер, преподаватель кафедры электротехники и вычислительной техники Университета Ватерлоо, вместе с командой аспирантов работает над интеграцией радаров с развивающейся автомобильной технологией для упрощения медицинских проверок. Идея заключается в использовании времени, которое люди проводят в своих автомобилях, для сбора данных о их здоровье для точного анализа и проактивного лечения — без использования какого-либо типа носимых устройств.

Ученые создали радар для мониторинга здоровья водителей
© University of Waterloo

Радар, размером меньше USB-накопителя, интегрирован в салон автомобиля и отправляет сигналы, которые обнаруживают вибрации человека, а затем возвращаются обратно к радару. Встроенная система искусственного интеллекта собирает и анализирует данные, чтобы создать медицинскую картину и выявить любые потенциальные проблемы. По окончании поездки водителя система отправляет отчет непосредственно на его мобильный телефон для ознакомления.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:University of Waterloo
Автор:Булат Кармак
Теги:
#автомобиль
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#разработка
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#здоровье