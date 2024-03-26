Ученые создали радар для мониторинга здоровья водителей

Ученые создали радар для мониторинга здоровья водителейОн интегрирован в салон автомобиля
Доктор Джордж Шакер, преподаватель кафедры электротехники и вычислительной техники Университета Ватерлоо, вместе с командой аспирантов работает над интеграцией радаров с развивающейся автомобильной технологией для упрощения медицинских проверок. Идея заключается в использовании времени, которое люди проводят в своих автомобилях, для сбора данных о их здоровье для точного анализа и проактивного лечения — без использования какого-либо типа носимых устройств.
Радар, размером меньше USB-накопителя, интегрирован в салон автомобиля и отправляет сигналы, которые обнаруживают вибрации человека, а затем возвращаются обратно к радару. Встроенная система искусственного интеллекта собирает и анализирует данные, чтобы создать медицинскую картину и выявить любые потенциальные проблемы. По окончании поездки водителя система отправляет отчет непосредственно на его мобильный телефон для ознакомления.
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