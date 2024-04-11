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Наука и технологии
Опубликовано 11 апреля 2024, 00:36
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Ученые создали радиационные детекторы, вдохновленные игрой «Тетрис»

За основу взяты формы фигур из игры
Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) и Лаборатории Лоуренса Беркли разработали упрощенные версии радиационных детекторов, способных точно определять направление источника излучения. Инновацию, вдохновленную игрой «Тетрис», удалось демонстрировать на примере набора из четырех пикселей, размещенных в форме фигур из игры. Результаты исследования, опубликованные в Nature Communications, показывают, что такой подход может быть эффективным и более доступным для инженерных приложений, в том числе в ядерной промышленности.
Ученые создали радиационные детекторы, вдохновленные игрой «Тетрис»

© Ferra.ru

Традиционные детекторы радиации обычно требуют большого количества пикселей и сложной конструкции. Однако ученые обнаружили, что использование всего лишь четырех пикселей, размещенных в форме фигур из «Тетриса», обеспечивает схожую точность определения направления источника излучения. Этот подход основан на разработке компьютерного алгоритма, который анализирует временные задержки и интенсивность сигналов, получаемых каждым отдельным датчиком. Установка изоляционного материала между пикселями повышает контрастность сигналов и улучшает точность определения.

В ходе тестирования устройства на реальном источнике радиации цезия ученые продемонстрировали высокую точность определения направления и расстояния до источника. Специалисты отмечают, что разработанный подход может быть применен не только для гамма-излучения, но и для нейтронов и других видов излучения, что делает его универсальным инструментом для обнаружения радиационных источников в различных сферах промышленности и безопасности.

Источник:MIT
Автор:Булат Кармак
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#разработка
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#наука
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#технологии