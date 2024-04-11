Ученые создали радиационные детекторы, вдохновленные игрой «Тетрис»

Традиционные детекторы радиации обычно требуют большого количества пикселей и сложной конструкции. Однако ученые обнаружили, что использование всего лишь четырех пикселей, размещенных в форме фигур из «Тетриса», обеспечивает схожую точность определения направления источника излучения. Этот подход основан на разработке компьютерного алгоритма, который анализирует временные задержки и интенсивность сигналов, получаемых каждым отдельным датчиком. Установка изоляционного материала между пикселями повышает контрастность сигналов и улучшает точность определения.

В ходе тестирования устройства на реальном источнике радиации цезия ученые продемонстрировали высокую точность определения направления и расстояния до источника. Специалисты отмечают, что разработанный подход может быть применен не только для гамма-излучения, но и для нейтронов и других видов излучения, что делает его универсальным инструментом для обнаружения радиационных источников в различных сферах промышленности и безопасности.