Ученые создали растягиваемые транзисторы для умных носимых устройств

В отличие от традиционных транзисторов, OECTs могут надежно функционировать в условиях высокой влажности, что делает их идеальными для медицинских устройств и носимых технологий. Новые транзисторы выполнены из эластичных материалов и способны растягиваться более чем на 50%, что делает их более удобными для пользователей.

Устройство также поддерживает возможности встраивания алгоритмов машинного обучения, что позволяет ему выполнять вычисления на месте и принимать решения в режиме реального времени. Этот подход важен для создания замкнутых систем диагностики и терапии, управляемых искусственным интеллектом.

Система была успешно протестирована на умных часах, где она показала точность предсказания жестов рук с результатом около 90%. Разработчики уверены, что эта технология значительно улучшит работу носимых устройств в медицине и других сферах.