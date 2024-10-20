Наука и технологии
Опубликовано 20 октября 2024, 13:46
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Ученые создали растягиваемые транзисторы для умных носимых устройств

Новая технология улучшит работу медицинских гаджетов и трекеров
Ученые из Гонконгского университета разработали растягиваемые органические транзисторы (OECTs), которые способны собирать данные и выполнять вычисления прямо на носимом устройстве. Эта инновационная система, представленная в журнале Nature Electronics, позволяет улучшить работу умных часов и трекеров здоровья, обеспечивая комфорт для пользователей.
Ученые создали растягиваемые транзисторы для умных носимых устройств

© Ferra.ru

В отличие от традиционных транзисторов, OECTs могут надежно функционировать в условиях высокой влажности, что делает их идеальными для медицинских устройств и носимых технологий. Новые транзисторы выполнены из эластичных материалов и способны растягиваться более чем на 50%, что делает их более удобными для пользователей.

Устройство также поддерживает возможности встраивания алгоритмов машинного обучения, что позволяет ему выполнять вычисления на месте и принимать решения в режиме реального времени. Этот подход важен для создания замкнутых систем диагностики и терапии, управляемых искусственным интеллектом.

Система была успешно протестирована на умных часах, где она показала точность предсказания жестов рук с результатом около 90%. Разработчики уверены, что эта технология значительно улучшит работу носимых устройств в медицине и других сферах.

Ученые создали растягиваемые транзисторы для умных носимых устройств

© Liu et al.

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
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