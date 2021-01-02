Ученые создали растягивающиеся алмазы

Предполагается, что растягивающийся алмазный массив найдет применение в функциональных устройствах в микроэлектронике, фотонике и квантовых информационных технологиях. По мнению ученых, алмаз является одним из лучших материалов для эксплуатации в электронике, а все за счет того, что он обладает сверхвысокой теплопроводностью, подвижностью носителя электрического заряда, а также высокой пробивной способностью.

Помимо прочего ученые смогли эластично изогнуть алмаз с большей локальной деформацией. Это, в свою очередь, говорит о том, что свойства материала применимы в создании функциональных алмазных устройств.

”Эксперименты по растяжению впервые показали чрезвычайно большую равномерную упругость алмаза. Наши результаты демонстрируют возможность разработки электронных устройств путем инжиниринга деформаций алмазных конструкций”, — сообщили ученые.